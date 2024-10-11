Eleições 2024: eleitor que não votou no primeiro pode votar no segundo turno?

A Serra é a única cidade do Espírito Santo que vai ter segundo turno nas eleições 2024. Como nenhum candidato a prefeito conquistou a maioria absoluta (votos válidos) do eleitorado no primeiro turno, uma nova votação será realizada entre os dois concorrentes mais bem posicionados na disputa no município: Weverson Meireles (PDT), que recebeu o apoio de 96.995 eleitores (39,66%), e Pablo Muribeca (Republicanos), com 61.649 mil votos (25,21%). Para os candidatos, é praticamente uma nova eleição, que só vai terminar com a votação no próximo dia 27 de outubro. O segundo turno está previsto nos municípios com mais de 200 mil eleitores em que nenhum candidato obtém mais de 50% dos votos, descontados os nulos e brancos. E o eleitor que não votou no 1º turno, pode votar no segundo? Não votou no 1º turno das eleições? Sabe como justificar? Nesta edição do "Eleitor Capixaba Bem Informado", a integrante da Comissão de Mesários, Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Rosiane Marrochi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!