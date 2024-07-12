Eleições 2024: cartórios eleitorais já começaram a convocar mesários

Mesárias e mesários são cidadãs e cidadãos, convocados ou voluntários, que trabalham na mesa receptora de votos ou de justificativa eleitoral no dia de uma eleição. Atuam tanto no primeiro como no segundo turnos. Se quiser colaborar de forma voluntária com a Justiça Eleitoral (JE), a pessoa interessada deve entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de seu estado ou com o cartório eleitoral em que está inscrita. Este é o tema em destaque nesta edição do "Eleitor Capixaba Bem Informado". Quem fala sobre o assunto é a integrante da Comissão de Mesários do TRE-ES, Rosiane Marrochi.