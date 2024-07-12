Eleições 2024: cartórios eleitorais já começaram a convocar mesários

Mesárias e mesários são cidadãs e cidadãos, convocados ou voluntários, que trabalham na mesa receptora de votos ou de justificativa eleitoral no dia de uma eleição. Atuam tanto no primeiro como no segundo turnos. Se quiser colaborar de forma voluntária com a Justiça Eleitoral (JE), a pessoa interessada deve entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de seu estado ou com o cartório eleitoral em que está inscrita. Este é o tema em destaque nesta edição do "Eleitor Capixaba Bem Informado". Quem fala sobre o assunto é a integrante da Comissão de Mesários do TRE-ES, Rosiane Marrochi.
CBN - Capixaba Bem Informado - Rosiane Marrochi -12-07-24.mp3
Para atuarem como mesária e mesário, a eleitora e o eleitor recebem treinamentos específicos e orientações de técnicos da Justiça Eleitoral, que os preparam para atuar no dia das eleições. A cada pleito, são convocadas pessoas maiores de 18 anos e em situação regular na JE para atuar na data da votação. Ouça a conversa completa!
- Para colocar na agenda:
Quem deseja ser mesário ou participar no serviço eleitoral deve ficar atendo as seguintes datas:
Primeiro turno das Eleições 2024: 6 de outubro
Segundo turno das Eleições 2024: 27 de outubro