Domingo de eleições: tudo o que você precisa saber sobre a votação

Eleitor Capixaba Bem Informado Crédito: Divulgação

Agora é reta final! As eleições estão se aproximando e o eleitorado deve se preparar para a votação. No próximo domingo, dia 2, é a data do primeiro turno. As eleitoras e eleitores devem comparecer ao seu local de votação das 8h às 17h, levando um documento oficial de identificação com foto. Nesta edição do "Eleitor Capixaba Bem Informado", a assessora Técnica da Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Jacqueline Nunes, esclarece as principais dúvidas para o dia de votação.

Your browser does not support the audio element. Eleitor Capixaba Bem Informado - Jaqueline Nunes - 30-09-22

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) reforça que o horário de votação em todo o Estado será das 8h às 17h. Eleitoras e eleitores que estiverem na fila para votar antes das 17h terão seu direito garantido mesmo com o encerramento do horário do pleito.

O TRE-ES reforça essa orientação por conta da unificação do horário de votação em todo o país, que tem promovido alguma desorientação no eleitorado. Pela primeira vez, todas as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h do horário de Brasília. Ou seja, cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal. A mudança é decorrente de uma decisão do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dezembro de 2021 e incluída na Resolução TSE nº 23.669.

Divulgação dos resultados começará às 17h

Com a unificação do horário de votação, a apuração dos resultados para todos os cargos deve iniciar a partir das 17h da hora oficial de Brasília. Importante lembrar que a votação termina às 17h, mas eleitores que ainda estiverem na fila para votar após esse horário poderão exercer o direito ao voto.

Nas eleições anteriores, a Justiça Eleitoral começava a divulgar a apuração somente após o término do horário de votação no Acre, cujo fuso horário está duas horas atrás do fuso de Brasília. O objetivo era evitar que a difusão dos dados pudesse influenciar pessoas que votavam em localidades com seções eleitorais ainda em funcionamento.