Disque-eleições vai esclarecer dúvidas sobre segundo turno na Serra

Eleicoes 2 turno serra Crédito: arte

Depois de mais de 9 mil atendimentos no primeiro turno, o disque-eleições estará disponível mais uma vez. Os eleitores que irão votar no próximo domingo (27) no segundo turno das Eleições Municipais da Serra poderão esclarecer dúvidas através do telefone de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Nesta edição de "Eleitor Capixaba Bem Informado", a assistente técnica da Corregedoria do TRE-ES, Silvana Cardoso, explica como funciona o serviço. Ouça a conversa agora!

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Disque-eleições 0800 0272024



Canal de atendimento e tira-dúvidas para eleitores

Atendimento neste sábado (26) de 08h às 18h e domingo (27) de 06h às 18h

No primeiro turno, o Disque-eleições realizou mais de 9 mil atendimentos

Principais dúvidas são: qual local e seção do eleitor; dúvidas sobre o e-titulo e não conseguir baixar o aplicativo; como funciona o segundo turno

Todos devem votar no segundo turno, independentemente de terem votado ou não no primeiro turno. Em caso de abstenção, é necessário justificar ausência ou realizar pagamento de multa, assim como no primeiro turno.

Os responsáveis pelo atendimento são cerca de 30 servidores de vários setores do TRE-ES, treinados especialmente para essa função.