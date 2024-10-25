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Eleitor Capixaba Bem Informado

Disque-eleições vai esclarecer dúvidas sobre segundo turno na Serra

Ouça entrevista com a assistente técnica da Corregedoria do TRE-ES, Silvana Cardoso

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 10:52

Publicado em 

25 out 2024 às 10:52
Eleicoes 2 turno serra
Eleicoes 2 turno serra Crédito: arte
Depois de mais de 9 mil atendimentos no primeiro turno, o disque-eleições estará disponível mais uma vez. Os eleitores que irão votar no próximo domingo (27) no segundo turno das Eleições Municipais da Serra poderão esclarecer dúvidas através do telefone de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Nesta edição de "Eleitor Capixaba Bem Informado", a assistente técnica da Corregedoria do TRE-ES, Silvana Cardoso, explica como funciona o serviço. Ouça a conversa agora!
CBN - Eleitor Capixaba Bem Informado - Silvana Cardoso - 25-10-24.mp3
Disque-eleições 0800 0272024
Canal de atendimento e tira-dúvidas para eleitores
Atendimento neste sábado (26) de 08h às 18h e domingo (27) de 06h às 18h
No primeiro turno, o Disque-eleições realizou mais de 9 mil atendimentos
Principais dúvidas são: qual local e seção do eleitor; dúvidas sobre o e-titulo e não conseguir baixar o aplicativo; como funciona o segundo turno
Todos devem votar no segundo turno, independentemente de terem votado ou não no primeiro turno. Em caso de abstenção, é necessário justificar ausência ou realizar pagamento de multa, assim como no primeiro turno.
Os responsáveis pelo atendimento são cerca de 30 servidores de vários setores do TRE-ES, treinados especialmente para essa função.
O atendimento é realizado apenas por ligação, mas dependendo da pergunta o eleitor é direcionado para o site do TRE-ES.

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