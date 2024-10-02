Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Eleitor Capixaba Bem Informado

Como usar o e-título para votar nas eleições municipais?

Ouça entrevista com a chefe do cartório da 2ª Zona Eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim, Michele Belmock

Publicado em 02 de Outubro de 2024 às 10:51

Publicado em 

02 out 2024 às 10:51
Print da página de instalação do e-Título em um celular Android
Print da página de instalação do e-Título em um celular Android Crédito: Reprodução/PlayStore
Tecnologia também faz parte das eleições municipais! O eleitor apto a votar no próximo domingo (6) poderá se cadastrar no aplicativo e-título e acessar o título eleitoral diretamente no celular. Na palma da mão, estarão disponíveis informações como o número do título de eleitor e o local de votação. Caso haja foto, também é possível utilizar o e-título como documento oficial, dispensando o documento físico na zona eleitoral. E, em casos de não comparecimento, é por lá que o eleitor pode justificar sua ausência. Nesta edição de "Eleitor Capixaba Bem Informado", a chefe do cartório da 2ª Zona Eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim Michele Belmock explica como utilizar o e-título para escolher prefeitos e vereadores em 2024. Durante a conversa, a servidora também explica qual o papel dos cartórios eleitorais nestes dias pré-eleições. Ouça a conversa completa!
CBN - Eleitor Capixaba Bem Informado - Michele Belmock - 02-10-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados