Como usar o e-título para votar nas eleições municipais?

Tecnologia também faz parte das eleições municipais! O eleitor apto a votar no próximo domingo (6) poderá se cadastrar no aplicativo e-título e acessar o título eleitoral diretamente no celular. Na palma da mão, estarão disponíveis informações como o número do título de eleitor e o local de votação. Caso haja foto, também é possível utilizar o e-título como documento oficial, dispensando o documento físico na zona eleitoral. E, em casos de não comparecimento, é por lá que o eleitor pode justificar sua ausência. Nesta edição de "Eleitor Capixaba Bem Informado", a chefe do cartório da 2ª Zona Eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim Michele Belmock explica como utilizar o e-título para escolher prefeitos e vereadores em 2024. Durante a conversa, a servidora também explica qual o papel dos cartórios eleitorais nestes dias pré-eleições. Ouça a conversa completa!