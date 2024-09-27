Como funcionam as auditorias nas urnas eletrônicas?

Urna eletrônica Crédito: freepik

As eleições municipais estão chegando e o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) está trabalhando para garantir que as urnas estejam adequadas para a votação. A Comissão de Auditoria de Urnas Eletrônicas está fazendo diversos trabalhos e preparativos para as três principais auditorias: o teste de integridade, o teste de biometria e o teste de autenticidade. Na última terça-feira (23), por exemplo, servidores voluntários da Justiça Estadual e Federal deram início ao preenchimento das cédulas que serão utilizadas na Auditoria da Votação Eletrônica (Teste de Integridade), que será realizada simultaneamente à votação do primeiro turno, no dia 6 de outubro. O juiz Anselmo Laghi Laranja, presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (CAVE), explica que com a ação será possível adiantar os trabalhos executados no sábado anterior à eleição, quando ocorre o sorteio das urnas que serão utilizadas na auditoria.

A Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas é realizada por todos os Tribunais Regionais Eleitorais por meio do Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas (com e sem biometria) e do Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, em cumprimento ao disposto no artigo 54, § 1º, da Resolução TSE nº 23.673/2021e alterações posteriores, e no artigo 39 da Resolução TRE-ES nº 24/2024. Como serão utilizadas 20 urnas no procedimento, preencher antecipadamente parte das cédulas otimiza o processo e permite que tudo seja deixado pronto para o início da auditoria. Este é o tema em destaque no "Eleitor Capixaba Bem Informado". Ouça a conversa completa!

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Etapas das ações de auditoria para as Eleições 2024

Existem as ETAPAS PREPARATÓRIAS que acontecem antes das eleições e 3 auditorias no dia da eleição.

Três auditorias principais:

Teste de Biometria: acontece no dia da eleição, são sorteadas 3 urnas no interior, mas elas não serão usadas para a votação. Elas ficam nos locais de voto, e a comissão seleciona voluntários da população geral para “testar” essas urnas. Eles são convocados para usar a identificação por biometria nas urnas sorteadas e confirmar que o receptor está funcionando corretamente.

Teste de Integridade ou voto paralelo:

objetivo: simular uma eleição paralela no dia da votação. Eles sorteiam um dia antes as urnas para passarem por esse processo. Eles criam uma lista de votos, e sorteiam pessoas para simular o voto, ao final, eles batem a lista de votos com a impressão do voto da urna. Nunca na história do brasil, houve divergência entre as duas listas. Esse ano, a eleição paralela vai ser transmitida pelo YT para ser acompanhado por quem quiser

Teste de autenticidade:

Evento de auditoria para verificação de autenticidade dos sistemas eleitorais instalados nas urnas eletrônicas, a ser realizado no dia da votação. Todos os testes acontecem no dia da eleição e podem ser acompanhados por uma empresa de auditoria externa, partidos, coligações, entidades que fiscalizam e qualquer pessoa interessada.

Esses testes são feitos pela Comissão de Auditoria de Urnas Eletrônicas (CAVE) - composta por servidores voluntários da Justiça Estadual e Federal, estão trabalhando no estado há aproximadamente um mês, mas o TSE está fazendo pesquisas de integridade auditáveis desde antes das urnas serem enviadas lacradas para os municípios.

É importante ressaltar que todos os processos são 100% auditáveis pela população, o TRE convida pessoas da população, dos partidos políticos e outras instituições para participarem desse processo.