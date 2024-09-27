Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Eleitor Capixaba Bem Informado

Como funcionam as auditorias nas urnas eletrônicas?

Ouça entrevista com o juiz Anselmo Laghi Laranja, presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 10:51

Publicado em 

27 set 2024 às 10:51
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: freepik
As eleições municipais estão chegando e o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) está trabalhando para garantir que as urnas estejam adequadas para a votação. A Comissão de Auditoria de Urnas Eletrônicas está fazendo diversos trabalhos e preparativos para as três principais auditorias: o teste de integridade, o teste de biometria e o teste de autenticidade. Na última terça-feira (23), por exemplo, servidores voluntários da Justiça Estadual e Federal deram início ao preenchimento das cédulas que serão utilizadas na Auditoria da Votação Eletrônica (Teste de Integridade), que será realizada simultaneamente à votação do primeiro turno, no dia 6 de outubro. O juiz Anselmo Laghi Laranja, presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (CAVE), explica que com a ação será possível adiantar os trabalhos executados no sábado anterior à eleição, quando ocorre o sorteio das urnas que serão utilizadas na auditoria.
A Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas é realizada por todos os Tribunais Regionais Eleitorais por meio do Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas (com e sem biometria) e do Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, em cumprimento ao disposto no artigo 54, § 1º, da Resolução TSE nº 23.673/2021e alterações posteriores, e no artigo 39 da Resolução TRE-ES nº 24/2024. Como serão utilizadas 20 urnas no procedimento, preencher antecipadamente parte das cédulas otimiza o processo e permite que tudo seja deixado pronto para o início da auditoria. Este é o tema em destaque no "Eleitor Capixaba Bem Informado". Ouça a conversa completa!
CBN - Eleitor Capixaba Bem Informado - Anselmo Laranja - 27-09-24.mp3
Etapas das ações de auditoria para as Eleições 2024
Existem as ETAPAS PREPARATÓRIAS que acontecem antes das eleições e 3 auditorias no dia da eleição.
Três auditorias principais:
Teste de Biometria: acontece no dia da eleição, são sorteadas 3 urnas no interior, mas elas não serão usadas para a votação. Elas ficam nos locais de voto, e a comissão seleciona voluntários da população geral para “testar” essas urnas. Eles são convocados para usar a identificação por biometria nas urnas sorteadas e confirmar que o receptor está funcionando corretamente.
Teste de Integridade ou voto paralelo:
objetivo: simular uma eleição paralela no dia da votação. Eles sorteiam um dia antes as urnas para passarem por esse processo. Eles criam uma lista de votos, e sorteiam pessoas para simular o voto, ao final, eles batem a lista de votos com a impressão do voto da urna. Nunca na história do brasil, houve divergência entre as duas listas. Esse ano, a eleição paralela vai ser transmitida pelo YT para ser acompanhado por quem quiser
Teste de autenticidade:
Evento de auditoria para verificação de autenticidade dos sistemas eleitorais instalados nas urnas eletrônicas, a ser realizado no dia da votação. Todos os testes acontecem no dia da eleição e podem ser acompanhados por uma empresa de auditoria externa, partidos, coligações, entidades que fiscalizam e qualquer pessoa interessada.
Esses testes são feitos pela Comissão de Auditoria de Urnas Eletrônicas (CAVE) - composta por servidores voluntários da Justiça Estadual e Federal, estão trabalhando no estado há aproximadamente um mês, mas o TSE está fazendo pesquisas de integridade auditáveis desde antes das urnas serem enviadas lacradas para os municípios. 
É importante ressaltar que todos os processos são 100% auditáveis pela população, o TRE convida pessoas da população, dos partidos políticos e outras instituições para participarem desse processo.
[fonte: TRE-ES]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados