'Combater a informação falsa e má-fé', aponta presidente do TRE como desafios para as eleições

O ano é de eleições municipais e os partidos já começaram a lançar pré-candidatos às prefeituras. Os brasileiros vão às urnas em 2024 para eleger prefeitos e vereadores que irão exercer mandato entre 2025 e 2028. E, nesse ano, as eleições municipais estão marcadas para 6 de outubro. Se houver segundo turno, o pleito será realizado no dia 27 de outubro. O eleitorado do Espírito Santo, hoje, é de 3.000.233 votantes. Se aproximando do período eleitoral, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), desembargador Carlos Simões Fonseca, em entrevista à CBN Vitória, fala sobre o que esperar e os desafios para as eleições municipais. Ouça a conversa completa!