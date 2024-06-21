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'Combater a informação falsa e má-fé', aponta presidente do TRE como desafios para as eleições

Ouça a participação do desembargador Carlos Simões Fonseca

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 10:44

Publicado em 

21 jun 2024 às 10:44
Desembargador Carlos Simões Fonseca, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES)
Presidência do TRE Crédito: TRE-ES/Divulgação
O ano é de eleições municipais e os partidos já começaram a lançar pré-candidatos às prefeituras. Os brasileiros vão às urnas em 2024 para eleger prefeitos e vereadores que irão exercer mandato entre 2025 e 2028. E, nesse ano, as eleições municipais estão marcadas para 6 de outubro. Se houver segundo turno, o pleito será realizado no dia 27 de outubro. O eleitorado do Espírito Santo, hoje, é de 3.000.233 votantes. Se aproximando do período eleitoral, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), desembargador Carlos Simões Fonseca, em entrevista à CBN Vitória, fala sobre o que esperar e os desafios para as eleições municipais. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Desembargador Carlos Simões Fonseca - 21-06-24.mp3

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