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Eleitor Bem Informado

Candidatos precisam fazer prestação de contas; saiba como acompanhar

Ouça as orientações da analista do Tribunal Regional Eleitoral, Mônica Pereira Trindade

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 10:33

Publicado em 

05 jul 2024 às 10:33
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Durante o período eleitoral, candidatos a prefeitos e vereadores, assim como seus vices e suplentes, devem prestar conta à Justiça Eleitoral de toda movimentação realizada durante a campanha. A medida visa tornar o processo mais transparente e permite que o eleitor tenha noção de onde os recursos do fundo eleitoral têm sido investidos. Para as eleições deste ano, eleitores de todo o Brasil podem - e devem - acompanhar de perto a movimentação de cada candidato. Para explicar como ficar por dentro da prestação de contas dos candidatos e ressaltar a importância do envolvimento do eleitorado, a CBN Vitória conversa com a analista da Unidade de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral, Mônica Pereira Trindade. Ouça a conversa completa!
CBN - ELEITOR CAPIXABA BEM INFORMADO - 05-07-24.mp3

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