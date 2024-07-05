Candidatos precisam fazer prestação de contas; saiba como acompanhar

Durante o período eleitoral, candidatos a prefeitos e vereadores, assim como seus vices e suplentes, devem prestar conta à Justiça Eleitoral de toda movimentação realizada durante a campanha. A medida visa tornar o processo mais transparente e permite que o eleitor tenha noção de onde os recursos do fundo eleitoral têm sido investidos. Para as eleições deste ano, eleitores de todo o Brasil podem - e devem - acompanhar de perto a movimentação de cada candidato. Para explicar como ficar por dentro da prestação de contas dos candidatos e ressaltar a importância do envolvimento do eleitorado, a CBN Vitória conversa com a analista da Unidade de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral, Mônica Pereira Trindade. Ouça a conversa completa!