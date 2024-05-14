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Vports tem novo diretor-presidente

Gustavo Serrão assume a cadeira deixada por Ilson Hulle, no final de março; Hulle foi para o Porto de Abu Dhabi

Publicado em 14 de Maio de 2024 às 11:48

Publicado em 

14 mai 2024 às 11:48
Gustavo Serrão, novo presidente da Vports
Gustavo Serrão, novo presidente da Vports Crédito: Divulgação/Vports
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que Gustavo Serrão é o novo presidente da Vports, empresa responsável pela administração do Porto de Vitória. Ele assumiu o comando da autoridade portuária na segunda-feira (13). A escolha foi feita pelo Conselho de Administração da empresa. O executivo, com 25 anos de experiência nos setores de infraestrutura e logística, estava na VLI, onde foi diretor de Portos e Terminais, diretor de Ferrovias e presidente da Ferrovia Centro Atlântica e da Ferrovia Norte-Sul.
Serrão assume a cadeira deixada por Ilson Hulle no final de março. O antigo CEO da Vports foi convidado para trabalhar no Porto de Abu Dhabi, da AD Ports Group. Paulo Cesena, sócio da Quadra Capital, que havia assumido interinamente a posição em abril, permanecerá como membro do Conselho de Administração da Vports. Graduado em engenharia mecânica aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com MBA pela Fundação Dom Cabral, Serrão iniciou sua carreira na Força Aérea Brasileira, trabalhou na Vale antes de ir para a VLI, onde estava há 12 anos. Ouça a conversa completa!
Economia e Negócios - 14-05-24

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