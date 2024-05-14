Vports tem novo diretor-presidente

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que Gustavo Serrão é o novo presidente da Vports, empresa responsável pela administração do Porto de Vitória. Ele assumiu o comando da autoridade portuária na segunda-feira (13). A escolha foi feita pelo Conselho de Administração da empresa. O executivo, com 25 anos de experiência nos setores de infraestrutura e logística, estava na VLI, onde foi diretor de Portos e Terminais, diretor de Ferrovias e presidente da Ferrovia Centro Atlântica e da Ferrovia Norte-Sul.