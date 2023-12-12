Vale inaugura usina de briquetes de minério de ferro em Tubarão

A Vale inaugura a sua usina de briquetes de minério de ferro, no Complexo de Tubarão, em Vitória. A planta industrial é a primeira no mundo a produzir esse derivado, que promete reduzir em até 10% a emissão de gás carbônico na fabricação de aço, em comparação com as tradicionais pelotas. O evento acontece nesta terça-feira (12). O briquete, patenteado pela mineradora, inclui em sua composição areia do tratamento de rejeitos de mineração e é resistente a altas temperaturas. É considerado verde também por não usar água no processo de produção e emitir menos enxofre e óxido de nitrogênio. A Vale está construindo duas fábricas em Tubarão, mas apenas uma entra em operação agora em dezembro. A previsão é de que a segunda comece a operar em 2024. As duas unidades juntas terão capacidade para produzir 6 milhões de toneladas por ano de briquete. O comentarista Abdo Filho trata do assunto nesta edição do "Economia e Negócios". Ouça a conversa completa!