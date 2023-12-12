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Economia e Negócios

Vale inaugura usina de briquetes de minério de ferro em Tubarão

A planta industrial é a primeira no mundo a produzir esse derivado, que promete reduzir em até 10% a emissão de gás carbônico

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 10:11

Publicado em 

12 dez 2023 às 10:11
Briquete verde produzido pela Vale
Briquete verde produzido pela Vale Crédito: Valdirene Resende/ Vale
A Vale inaugura a sua usina de briquetes de minério de ferro, no Complexo de Tubarão, em Vitória. A planta industrial é a primeira no mundo a produzir esse derivado, que promete reduzir em até 10% a emissão de gás carbônico na fabricação de aço, em comparação com as tradicionais pelotas. O evento acontece nesta terça-feira (12). O briquete, patenteado pela mineradora, inclui em sua composição areia do tratamento de rejeitos de mineração e é resistente a altas temperaturas. É considerado verde também por não usar água no processo de produção e emitir menos enxofre e óxido de nitrogênio. A Vale está construindo duas fábricas em Tubarão, mas apenas uma entra em operação agora em dezembro. A previsão é de que a segunda comece a operar em 2024. As duas unidades juntas terão capacidade para produzir 6 milhões de toneladas por ano de briquete. O comentarista Abdo Filho trata do assunto nesta edição do "Economia e Negócios". Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 12-12-23.mp3

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