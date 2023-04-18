Vale apresenta cronograma para ferrovia que vai ligar Grande Vitória ao Rio de Janeiro

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação de que representantes da Vale, governo do Estado, Federação das Indústrias do Espírito Santo e ES em Ação participaram, na última sexta-feira (14), da primeira reunião do grupo de trabalho montado para acompanhar a implantação da EF-118, ferrovia que vai ligar a Grande Vitória ao Rio de Janeiro. Os executivos da Vale (das áreas de Engenharia, Meio Ambiente e Regulação) apresentaram à equipe liderada pelo vice-governador Ricardo Ferraço um cronograma executivo, o projeto básico e os principais desafios a serem enfrentados para fazer o projeto decolar.