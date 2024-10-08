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Economia e Negócios

Tribunal de Contas alerta: Prefeitos precisam olhar para previdências

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 12:05

Publicado em 

08 out 2024 às 12:05
TCES
Sede de TCES - Tribunal de Contas do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que auditores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) fizeram um minucioso trabalho de fiscalização em cima dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) capixabas (governo do Estado e prefeituras que possuem previdência própria) e observaram uma série problemas: de investimentos fora das regras à manutenção de gestores sem o grau mínimo de escolaridade exigido. Os RPPS são responsáveis por investir e fazer crescer o bolo de recursos que remunera servidores atualmente aposentados e os que ainda se aposentarão. São milhares de interessados na boa gestão do dinheiro. Portanto, é um tema que merece a atenção dos prefeitos eleitos ou reeleitos neste domingo (06). Ouça a conversa completa
CBN - Economia e Negócios - 08-10-24.mp3

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