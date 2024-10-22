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Economia e Negócios

Tragédia de Mariana: acordo vai destinar R$ 2,3 bi para a BR 262 no ES

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 10:45

Publicado em 

22 out 2024 às 10:45
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG
Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG -  Crédito: Carlos Alberto da Silva
Nesta edição do quadro “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho comenta o acordo de Mariana que deverá ser assinado nos próximos dias. ´Quase nove anos após o desastre do estouro das barragens no município mineiro, as empresas Vale, BHP e Samarco deverão pagar R$ 170 bilhões para custear a reparação dos danos causados em novembro de 2015. No acordo, R$ 2,3 bilhões dos recursos deverão ser de livre destinação. O governo Estadual quer a aplicação em investimentos de ampliação e modernização da BR 262. 
CBN - Economia e Negócios -22-10-24.mp3

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