Tragédia de Mariana: acordo vai destinar R$ 2,3 bi para a BR 262 no ES

Nesta edição do quadro “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho comenta o acordo de Mariana que deverá ser assinado nos próximos dias. ´Quase nove anos após o desastre do estouro das barragens no município mineiro, as empresas Vale, BHP e Samarco deverão pagar R$ 170 bilhões para custear a reparação dos danos causados em novembro de 2015. No acordo, R$ 2,3 bilhões dos recursos deverão ser de livre destinação. O governo Estadual quer a aplicação em investimentos de ampliação e modernização da BR 262.