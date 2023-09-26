Tradicional clube de Guarapari é vendido por R$ 25 milhões

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que o empresário Maely Coelho segue avançando com seus negócios imobiliários e fechou a compra do Siribeira Iate Clube, no Centro de Guarapari, por R$ 25 milhões. A transação se deu diretamente com os sócios da instituição fundada em 1947, passando pela diretoria administrativa, pelo Conselho Deliberativo e pela Assembleia Geral.

Localizado em uma das áreas mais valorizadas de Guarapari, entre as praias das Castanheiras e Areia Preta, um estudo foi encomendado para apontar qual é o melhor investimento a ser feito. Em dificuldades financeiras há alguns anos, o Siribeira chegou a ter seu leilão anunciado em julho de 2022, mas acabou suspenso pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!