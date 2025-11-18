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Economia e Negócios

Tarifaço de Trump: exportadores do ES veem concorrentes ainda em "vantagem muito grande"

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 18 de Novembro de 2025 às 10:22

Publicado em 

18 nov 2025 às 10:22
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: EVAN VUCCI/AP
Na última sexta-feira (14), o governo dos Estados Unidos anunciou uma redução de 10 pontos percentuais na tarifa de importação imposta em cima de produtos brasileiros como café e carne: de 50% para 40%. Trata-se de um corte muito distante do necessário para colocar a produção do Brasil em pé de igualdade com a concorrência. Embora reconheçam os avanços, os exportadores afirmam que é preciso continuar na mesa de negociação com os EUA. Este é o assunto em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho.
CBN - Economia e Negócios -18-11-25.mp3

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