Tarifaço de Trump: exportadores do ES veem concorrentes ainda em "vantagem muito grande"

Na última sexta-feira (14), o governo dos Estados Unidos anunciou uma redução de 10 pontos percentuais na tarifa de importação imposta em cima de produtos brasileiros como café e carne: de 50% para 40%. Trata-se de um corte muito distante do necessário para colocar a produção do Brasil em pé de igualdade com a concorrência. Embora reconheçam os avanços, os exportadores afirmam que é preciso continuar na mesa de negociação com os EUA. Este é o assunto em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho.