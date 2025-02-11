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Siderúrgica terá investimento bilionário no ES; como vai funcionar

Ouça detalhes na participação de Abdo Filho

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 10:38

Publicado em 

11 fev 2025 às 10:38
Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão
Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/ArcelorMittal
A ArcelorMittal anunciou ao mercado, na última semana, que fará um investimento de R$ 3,8 bilhões no complexo de Tubarão, no Espírito Santo. A companhia vai tirar do papel um projeto há muito tempo estudado: a implantação de um laminador de tiras a frio no Estado. Assim, a companhia que, desde 1983, produz placas de aço e, desde o início dos anos 2000, faz laminação a quente em Vitória (matéria-prima para o laminador a frio), passará a entregar produto acabado na unidade capixaba. Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho fala sobre o assunto. Abdo também comenta sobre o anúncio da taxação do aço brasileiro pelos EUA e as novidades do segmento de saúde no Espírito Santo. 
CBN - Economia e Negócios - 11-02-25.mp3

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