Siderúrgica terá investimento bilionário no ES; como vai funcionar

A ArcelorMittal anunciou ao mercado, na última semana, que fará um investimento de R$ 3,8 bilhões no complexo de Tubarão, no Espírito Santo. A companhia vai tirar do papel um projeto há muito tempo estudado: a implantação de um laminador de tiras a frio no Estado. Assim, a companhia que, desde 1983, produz placas de aço e, desde o início dos anos 2000, faz laminação a quente em Vitória (matéria-prima para o laminador a frio), passará a entregar produto acabado na unidade capixaba. Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho fala sobre o assunto. Abdo também comenta sobre o anúncio da taxação do aço brasileiro pelos EUA e as novidades do segmento de saúde no Espírito Santo.