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Economia e Negócios

Semana decisiva: balanço da WEG revela mais uma ameaça do tarifaço americano para o ES

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 29 de Julho de 2025 às 10:56

Publicado em 

29 jul 2025 às 10:56
Unidade da WEG em Linhares, Norte do ES
Unidade da WEG em Linhares, Norte do ES Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares / Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho, o assunto em destaque são os novos desdobramentos envolvendo o tarifaço dos Estados Unidos que deve entrar em vigor nesta sexta-feira (1º). A WEG, multinacional brasileira que é referência nos mercados de motores, automação, tintas, energia e transformadores, possui 66 fábricas em 18 países. Uma das maiores está em Linhares, Norte do Espírito Santo, inaugurada em 2011 e que emprega milhares de trabalhadores. Na última quarta-feira (23), a gigante catarinense apresentou seus números e, consequentemente, o tamanho de sua exposição ao tarifaço em cima das exportações brasileiras anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No segundo trimestre de 2025, a receita operacional líquida do conglomerado ficou em R$ 10,2 bilhões, sendo que 59,1% (R$ 6,03 bi) vieram do mercado interno e 40,9% (R$ 4,17 bi) vieram do exterior. A América do Norte, fundamentalmente os Estados Unidos, respondeu, em abril, maio e junho, por 48% das receitas operacionais que vieram lá de fora. Importante destacar que a WEG tem nove usinas nos EUA e a estratégia, diante do tarifaço, é usá-las com mais intensidade. Ouça a conversa completa!
CBN - ECONOMIA E NEGÓCIOS - 29-07-25

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