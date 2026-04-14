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Economia e Negócios

Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 10:14

Publicado em 

14 abr 2026 às 10:14
Exploração de petróleo
Exploração de petróleo Crédito: Pixabay
Em 2025, o Espírito Santo gerou R$ 526,9 milhões relacionados à Cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). O valor representa 2,5% do total nacional. Também em 2025, foram iniciados 11 novos projetos no Estado, todos financiados pela Petrobras, correspondendo a 1,4% do país. Os números são relevantes, mas ainda bem abaixo da representatividade do Espírito Santo na indústria nacional do óleo e do gás. No ano passado, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), os campos capixabas responderam por 5,12% da produção brasileira. Esses e outros vários dados estão no Anuário do Petróleo e Gás Natural do Espírito Santo, que será lançado, nesta terça-feira (14), pela Federação das Indústrias do Espírito Santo. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios - 14-04-26.mp3

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