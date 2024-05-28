Retomada da produção da Samarco deve ser antecipada

A segunda fase da retomada das pelotizadoras da Samarco, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, deve se dar antes do previsto. O martelo ainda não está batido, mas, em apresentação feita a investidores, os executivos da mineradora disseram que a decisão será tomada e anunciada no próximo trimestre. Pelo cronograma apresentado originalmente a meta era colocar a segunda pelotizadora para rodar (hoje apenas uma está operando) até o final do primeiro trimestre do ano que vem. Agora, a companhia trabalha para reiniciar a operação em, no máximo, janeiro de 2025, com boas possibilidades de acontecer em dezembro de 2024. Os detalhes você confere na participação do comentarista Abdo Filho.