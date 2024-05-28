Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Retomada da produção da Samarco deve ser antecipada

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 28 de Maio de 2024 às 10:52

Publicado em 

28 mai 2024 às 10:52
Planta de pelotização da Samarco, em Ubu, em Anchieta Crédito: Jefferson Rocio
A segunda fase da retomada das pelotizadoras da Samarco, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, deve se dar antes do previsto. O martelo ainda não está batido, mas, em apresentação feita a investidores, os executivos da mineradora disseram que a decisão será tomada e anunciada no próximo trimestre. Pelo cronograma apresentado originalmente a meta era colocar a segunda pelotizadora para rodar (hoje apenas uma está operando) até o final do primeiro trimestre do ano que vem. Agora, a companhia trabalha para reiniciar a operação em, no máximo, janeiro de 2025, com boas possibilidades de acontecer em dezembro de 2024. Os detalhes você confere na participação do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios - 28-05-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados