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Economia e Negócios

Reta final: o que é essencial para o desenvolvimento do ES neste fim de ano?

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 28 de Outubro de 2025 às 10:41

Publicado em 

28 out 2025 às 10:41
Renda fixa
investimentos, economia Crédito: Freepik
Nesta edição de Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz um balanço dos principais temas ligados ao desenvolvimento do Espírito Santo que devem ser discutidos nos últimos 70 dias deste ano. Entre os assuntos, estão o projeto de ampliação e modernização da BR 262, a concessão da Estrada de Ferro 118 (Vitória ao Rio de Janeiro), a renovação do contrato de concessão da Ferrovia Centro Atlântica e as negociações entre Estados Unidos e Brasil quanto ao tarifaço.
Economia e Negócios - 28-10-25

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