Reta final: o que é essencial para o desenvolvimento do ES neste fim de ano?

Nesta edição de Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz um balanço dos principais temas ligados ao desenvolvimento do Espírito Santo que devem ser discutidos nos últimos 70 dias deste ano. Entre os assuntos, estão o projeto de ampliação e modernização da BR 262, a concessão da Estrada de Ferro 118 (Vitória ao Rio de Janeiro), a renovação do contrato de concessão da Ferrovia Centro Atlântica e as negociações entre Estados Unidos e Brasil quanto ao tarifaço.