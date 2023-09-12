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Economia e Negócios

Renegociação do contrato da 101 no ES: proposta está pronta e vai para o TCU

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 11:06

Publicado em 

12 set 2023 às 11:06
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação de que está pronta a proposta que será entregue ao Tribunal de Contas da União (TCU) para dar início à renegociação do contrato de concessão do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo. O documento elaborado por Ministério dos Transportes, Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e EcoRodovias chegará à Secretaria de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do TCU nas próximas horas. O órgão, que funciona como uma câmara de arbitragem, será responsável pela avaliação do documento elaborado por concedente (ANTT) e concessionária (EcoRodovias) sob a supervisão do ministro dos Transportes, Renan Filho.
CBN - Economia e Negócios - 12-09-23.mp3

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