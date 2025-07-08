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Economia e Negócios

"Reforma Tributária vai simplificar, mas não podemos pagar 27%", diz Jorge Gerdau no ES

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 08 de Julho de 2025 às 11:08

Publicado em 

08 jul 2025 às 11:08
Jorge Gerdau, empresário
Jorge Gerdau, empresário Crédito: Ricardo Medeiros
Jorge Gerdau Johannpeter, 88 anos, um dos grandes responsáveis por ter transformado a Gerdau, fundada em 1901, na maior empresa brasileira produtora de aço - com mais de 30 mil funcionários e faturamento de R$ 14,7 bilhões -, esteve em Vitória, na última quinta-feira (03), para o lançamento do ES 500 Anos, planejamento estratégico do Estado do Espírito Santo. Gerdau elogiou a reforma tributária, mas fez ponderações. "Acho que vai simplificar. As usinas dos Estados Unidos produzem 70% do aço que é produzido no Brasil. Lá eu não tenho nenhum livro fiscal ou funcionário especializado em pagamento de impostos, aqui eu tenho seis livros e preciso ter 130 especialistas. É uma loucura! Agora, não podemos topar pagar uma alíquota de 27% ou 28%. O mundo paga, na média, 21%. O Brasil vai topar ter o maior IVA (Imposto sobre o Valor Adicionado) do mundo? Temos que olhar para isso", disse. Este é o tema em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 08-07-25.mp3

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