Rede Supermercados BH assume Epa e inaugura primeiras lojas no ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a rede Supermercados BH, a quinta maior no Brasil, começou a operar oficialmente no Espírito Santo. As primeiras lojas com a bandeira da marca, as duas na Serra, já estão funcionando em Laranjeiras. A transição das marcas EPA Supermercados e Mineirão Atacarejo para Supermercados BH e BH Atacado e Varejo, respectivamente, foi iniciada no último sábado (01). Ao longo do mês, todas as 34 lojas EPA e Mineirão passarão a funcionar sob a nova bandeira. Enquanto tem novo grupo chegando ao Espírito Santo, a notícia de despedida é da única loja da livraria Saraiva fechando a sua unidade capixaba. Ouça detalhes na participação do comentarista.