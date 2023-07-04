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Rede Supermercados BH assume Epa e inaugura primeiras lojas no ES

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 10:17

Publicado em 

04 jul 2023 às 10:17
Loja do Supermercados BH em Laranjeiras, na Serra
Loja do Supermercados BH em Laranjeiras, na Serra Crédito: Supermercados BH/Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a rede Supermercados BH, a quinta maior no Brasil, começou a operar oficialmente no Espírito Santo. As primeiras lojas com a bandeira da marca, as duas na Serra, já estão funcionando em Laranjeiras. A transição das marcas EPA Supermercados e Mineirão Atacarejo para Supermercados BH e BH Atacado e Varejo, respectivamente, foi iniciada no último sábado (01). Ao longo do mês, todas as 34 lojas EPA e Mineirão passarão a funcionar sob a nova bandeira. Enquanto tem novo grupo chegando ao Espírito Santo, a notícia de despedida é da única loja da livraria Saraiva fechando a sua unidade capixaba. Ouça detalhes na participação do comentarista. 
CBN - Economia e Negócios - 04-07-23.mp3

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