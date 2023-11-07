Recorde histórico: exportação de café supera a de celulose no ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que as exportações de café - arábica e conilon - aqui do Espírito Santo estão tendo, no decorrer de 2023, uma forte expansão. Tão forte que, pela primeira vez em muitos anos, elas superam, em valor, as de celulose no agregado do ano. Entre janeiro e setembro de 2022, foram vendidas, aqui no Estado, 120,7 mil toneladas de café. Em 2023, no mesmo período, foram 201,1 mil toneladas, crescimento de 66,6%. Os dados são da Secretaria de Estado da Agricultura.