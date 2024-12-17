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Economia e Negócios

Projeto de ferrovia da Vale para o Sul do ES parado; entenda!

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 10:20

Publicado em 

17 dez 2024 às 10:20
Nova ferrovia vai conectar EFVM (Santa Leopoldina) a Anchieta
Nova ferrovia vai conectar EFVM (Santa Leopoldina) a Anchieta Crédito: Vale/Divulgação
"O desenvolvimento do projeto da ferrovia de Santa Leopoldina a Anchieta está completamente parado há pelo menos seis meses. A Vale não protocolou no órgão ambiental, o Iema, nem mesmo os estudos ambientais que já estão prontos há meses. É um atraso brutal". A declaração é do vice-governador do Espírito Santo e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, que é o responsável pelo acompanhamento por parte do governo do Estado. Este é o tema em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho.
CBN - Economia e Negócios - 17-12-24.mp3
"O problema é que governo federal e Vale ainda não resolveram o debate sobre a renegociação da concessão antecipada das ferrovias Vitória-Minas e Carajás (sob a responsabilidade da Vale). O governo quer mais R$ 25 bilhões em outorgas e a empresa está apresentando os seus argumentos. O fato é que, enquanto o martelo não é batido lá em Brasília, está tudo parado neste projeto estruturante que é fundamental para o Espírito Santo".
O investimento na ferrovia está orçado em R$ 6 bilhões. Procurada, a Vale mandou a seguinte nota: "a Vale está desenvolvendo o projeto do Ramal Anchieta, uma extensão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), entre os municípios de Santa Leopoldina e Anchieta, no ES. O projeto está sob análise do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A Vale doou ao Estado o projeto básico da ferrovia EF-118 (continuidade da ferrovia até o Rio de Janeiro), no trecho entre Anchieta e Presidente Kennedy, em julho deste ano". Ouça a conversa completa!
[fonte: coluna Abdo Filho - A Gazeta]

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