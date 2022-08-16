Privatização da ES Gás chega ao TCES: Vibra quer vender todas as suas ações

Nesta edição do "Economia e Negócios", Abdo Filho traz como destaque a notícia de que o governador Renato Casagrande enviou, na tarde desta segunda-feira (15), um ofício ao presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), Rodrigo Chamoun, solicitando análise da modelagem feita pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a privatização da ES Gás. O governo do Espírito Santo possui 51% das ações e a Vibra (antiga BR Distribuidora) é detentora de 49%. O documento, traz o comentarista, tem algumas novidades. A principal delas é que a Vibra definiu também vender toda a sua participação na sociedade, assim como já tinha decidido o governo do Estado.

Assim sendo, a sociedade de empresa será reestruturada em sua totalidade com a privatização. O BNDES fixou um valor econômico mínimo pela ES Gás: R$ 1.314.007.748,00 (um bilhão, trezentos e quatorze milhões, sete mil, setecentos e quarenta e oito reais). Os sócios esperam um ágio em relação ao mínimo fixado pela instituição federal. Se sair pelo menor valor, o governo do Estado colocará R$ 670,1 milhões no bolso para livre utilização. Um belo reforço no caixa para começar um ano que promete ser complicado do ponto de vista fiscal. A expectativa é de que o TCES leve, no máximo, três meses para avaliar a modelagem. É o último passo antes do leilão, ou seja, cumprido o prazo, a companhia poderia ser leiloada já em novembro deste ano. Ouça a analise do comentarista Abdo Filho.