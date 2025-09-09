Primeiro mês do tarifaço: café "se safa"; gengibre e ovos são impactados no ES

Café, grão, xícara Crédito: Pixabay

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque dados da equipe técnica da Secretaria de Estado da Agricultura que já dão um bom indicativo de como se comportaram as exportações dos principais produtos do agronegócio capixaba em agosto, primeiro mês de vigência da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos em cima das exportações brasileiras. A celulose foi excluída pelos norte-americanos, mas café, gengibre, mamão, pimenta e outras culturas para lá de relevantes para o Espírito Santo estão dentro.

O café, que tem mais de 100 mil produtores no Estado (de arábica e de conilon), não sofreu tantos impactos. Por sua vez, "os grandes perdedores do primeiro mês do tarifaço foram os produtores de gengibre e ovos. As vendas de gengibre, muito relevante na Região Serrana para os Estados Unidos, encolheram 33% no mês de agosto. Em relação aos ovos, as transações praticamente pararam no mês passado: queda de 99%.

O mamão do Espírito Santo, de julho para agosto, viu suas vendas para os Estados Unidos avançarem 18,7%. Sobre o pescado, que era uma grande preocupação do governo capixaba, o secretário de Agricultura do Espírito Santo, Enio Bergoli, disse que os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços ainda não estão completos, mas que a informação extraoficial é de queda. Ouça a conversa completa!