Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Preço de café cai até 51% em seis meses: qual a previsão para o setor?

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 22 de Julho de 2025 às 10:42

Publicado em 

22 jul 2025 às 10:42
Café, grão
Café, grão Crédito: Alexa por Pixabay
Nesta edição de Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho fala da queda no preço do café, apesar dos meses de euforia no mercado. Do final de 2024 ao início de 2025, as sacas de conilon e arábica experimentaram máximas históricas. Já no início de julho deste ano, a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel) registrou uma redução de 51,7% na cotação do café conilon. O arábica, de acordo com cotação do Centro do Comércio de Café de Vitória, apresentou uma queda de 35,7%. Qual a previsão para os próximos meses? Ouça a conversa completa e confira!
CBN - ECONOMIA E NEGÓCIOS - 22-07-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados