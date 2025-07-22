Preço de café cai até 51% em seis meses: qual a previsão para o setor?

Nesta edição de Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho fala da queda no preço do café, apesar dos meses de euforia no mercado. Do final de 2024 ao início de 2025, as sacas de conilon e arábica experimentaram máximas históricas. Já no início de julho deste ano, a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel) registrou uma redução de 51,7% na cotação do café conilon. O arábica, de acordo com cotação do Centro do Comércio de Café de Vitória, apresentou uma queda de 35,7%. Qual a previsão para os próximos meses? Ouça a conversa completa e confira!