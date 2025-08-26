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Economia e Negócios

Petrobras vai aumentar produção de petróleo no ES

Esse é o assunto do comentarista Abdo Filho

Publicado em 26 de Agosto de 2025 às 10:48

Publicado em 

26 ago 2025 às 10:48
Plataforma P-58, da Petrobras, no campo de Jubarte, no litoral sul do Espírito Santo
Plataforma P-58, da Petrobras, no campo de Jubarte, no litoral sul do Espírito Santo Crédito: Petrobras/Divulgação
A Petrobras acaba de obter todas as licenças necessárias para interligar três novos poços de produção ao navio-plataforma P-58, que opera no campo de Jubarte, no litoral Sul do Espírito Santo. A estimativa é que esses poços adicionem cerca de 60 mil barris de óleo equivalente por dia à produção capixaba - um salto significativo, já que em 2024 a média diária no Estado foi de 154,9 mil barris, de acordo com o Anuário da Indústria do Petróleo e Gás da Findes. Nesta edição de Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho analisa a decisão da estatal em antecipar do cronograma, visto que o movimento estava previsto apenas para 2026 ou 2027. A previsão é de que em seis meses a interligação esteja concluída. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios -26-08-25.mp3

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