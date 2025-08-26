Petrobras vai aumentar produção de petróleo no ES

A Petrobras acaba de obter todas as licenças necessárias para interligar três novos poços de produção ao navio-plataforma P-58, que opera no campo de Jubarte, no litoral Sul do Espírito Santo. A estimativa é que esses poços adicionem cerca de 60 mil barris de óleo equivalente por dia à produção capixaba - um salto significativo, já que em 2024 a média diária no Estado foi de 154,9 mil barris, de acordo com o Anuário da Indústria do Petróleo e Gás da Findes. Nesta edição de Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho analisa a decisão da estatal em antecipar do cronograma, visto que o movimento estava previsto apenas para 2026 ou 2027. A previsão é de que em seis meses a interligação esteja concluída. Ouça a conversa completa!