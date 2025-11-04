Petrobras deixa de ser a maior empresa do ES; gigante do comércio exterior assume liderança

Nesta edição de "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a Comexport Trading, maior empresa de comércio exterior do Brasil, teve, em 2024, a maior receita operacional líquida entre as companhias em operação no Espírito Santo: 34,6 bilhões. O grupo conseguiu um feito que poucos consideravam possível até pouco tempo e deixou para trás a Petrobras, que fechou o ano passado com R$ 28,75 bilhões de receita nas suas operações no Estado. Os dados estão no Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo 2025, organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).