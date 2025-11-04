Petrobras deixa de ser a maior empresa do ES; gigante do comércio exterior assume liderança

Nesta edição de "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a Comexport Trading, maior empresa de comércio exterior do Brasil, teve, em 2024, a maior receita operacional líquida entre as companhias em operação no Espírito Santo: 34,6 bilhões. O grupo conseguiu um feito que poucos consideravam possível até pouco tempo e deixou para trás a Petrobras, que fechou o ano passado com R$ 28,75 bilhões de receita nas suas operações no Estado. Os dados estão no Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo 2025, organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).
CBN - Economia e Negócios - 04-11-25.mp3