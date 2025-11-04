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Economia e Negócios

Petrobras deixa de ser a maior empresa do ES; gigante do comércio exterior assume liderança

Ouça detahes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 04 de Novembro de 2025 às 10:55

Publicado em 

04 nov 2025 às 10:55
Edifício sede da Petrobras
Edifício sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Nesta edição de "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a Comexport Trading, maior empresa de comércio exterior do Brasil, teve, em 2024, a maior receita operacional líquida entre as companhias em operação no Espírito Santo: 34,6 bilhões. O grupo conseguiu um feito que poucos consideravam possível até pouco tempo e deixou para trás a Petrobras, que fechou o ano passado com R$ 28,75 bilhões de receita nas suas operações no Estado. Os dados estão no Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo 2025, organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).
CBN - Economia e Negócios - 04-11-25.mp3

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