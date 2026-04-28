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ParkLog Sul: estratégia é consolidar o ES como plataforma para movimentação de cargas da América

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 11:22

Publicado em 

28 abr 2026 às 11:22
Vista de Cachoeiro de Itapemirim: entre as cidades de 100 mil a 500 mil habitantes, município ficou na 30ª posição do país no ranking Connected Smart Cities 2021
Vista de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: PMCI/ Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque que a entrada do ParkLog Sul, plano de desenvolvimento da Região Sul do Espírito Santo, tem o objetivo final de consolidar o Estado como uma plataforma para a movimentação de cargas do Brasil e da América do Sul. O ParkLog Sul Capixaba foi lançado na última quinta-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim. Em fase de estudo, é um ecossistema integrado de logística, energia e indústria. Esse ambiente tem o objetivo de organizar e potencializar os ativos da região Sul do Estado. Voltado a integrar diferentes modais de transporte e cadeias produtivas em uma estratégia de longo prazo, o projeto quer posicionar o Espírito Santo como um dos principais hubs logísticos.
CBN - Economia e Negócios - 28-04-26.mp3

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