Os primeiros pedidos de Casagrande para Lula

O governador reeleito do Estado, Renato Casagrande (PSB), ainda não conseguiu falar com o presidente eleito – pelo menos até o início da tarde de segunda-feira (31) – Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas já entrou em contato com assessores próximos do petista para estabelecer as pontes e apresentar as primeiras demandas, que, por sinal, já estão na ponta da língua. "Primeiro eu vou parabenizar o Lula, claro. É hora de parabenizar, mas já tenho as minhas demandas quando o momento oportuno chegar. Vou levar os problemas das BRs 262 e 101 e a questão da ferrovia (EF 118)", adiantou o governador. Todos projetos fundamentais para a infraestrutura do Estado e que dependem de uma sinalização e da boa vontade de Brasília. É sobre este tema que Abdo Filho trata nesta edição do "Economia e Negócios". Acompanhe.