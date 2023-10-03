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O Porto de Vitória vai mudar de patamar, afirma CEO da Vports

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 10:28

Publicado em 

03 out 2023 às 10:28
Porto de Vitória
Porto de Vitória Crédito: Divulgação
Fez um ano, no dia 21 de setembro, que o Porto de Vitória está sendo administrado pela iniciativa privada. A Vports, empresa que assumiu o lugar da antiga Codesa, foi montada pela Quadra Capital, gestora que venceu o leilão de concessão realizado em março do ano passado. A expectativa é de mudar o complexo de patamar em um curto espaço de tempo com os investimentos que estão sendo feitos, as mudança nos processos e estratégia. "Hoje, movimentamos 8 milhões de toneladas por ano, em cinco anos poderemos chegar a 13 milhões de toneladas. Só a melhoria das conexões ferroviárias nos ajudarão muito, mudaremos de patamar", aponta Ilson Hulle, CEO da Vports. O comentarista Abdo Filho, nesta edição do "Economia e Negócios", traz detalhes da conversa que teve com ele.
CBN - Economia e Negócios - 03-10-23.mp3

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