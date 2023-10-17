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Economia e Negócios

Novo PAC promete R$ 66 bi em obras e serviços para o ES

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 10:47

Publicado em 

17 out 2023 às 10:47
Movimento de caminhões na BR 262, em Viana
Movimento de caminhões na BR 262, em Viana Crédito: Fernando Madeira
O Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) pelo governo federal, promete a destinação de R$ 65,9 bilhões em investimentos para o Espírito Santo em obras e serviços. A estimativa é de que os recursos sejam aplicados até o ano de 2026. No conjunto estão obras de mobilidade, como a concessão/duplicação da BR 262; a construção do contorno do Mestre Álvaro, na BR 101/ES; a barragem do Rio Jucu, em Vila Velha; o novo Hospital Geral de Cariacica e moradias do Minha Casa, Minha Vida. 
CBN - Economia e Negócios - 17-10-23.mp3

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