Mudanças no comando da Petrobras no Espírito Santo

Guilherme Sargenti está de saída da gerência geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo da Petrobras. O anúncio da troca de comando está sendo feito nesta terça-feira (19). O executivo, que ficou um ano no Estado, vai comandar uma das mais relevantes e antigas unidades da estatal: a da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. O indicado para assumir o comando da unidade capixaba, que também toma conta da parte Norte das operações do Rio de Janeiro, é Gilvan Lima de Amorim, atual Gerente Geral da Unidade Mero do Campo de Libra, na Bacia de Santos. O novo chefe, embora venha de São Paulo, conhece bem o Estado. Ele já foi gerente do Campo de Jubarte, o maior do Espírito Santo e um dos mais produtivos da história da Petrobras. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho.

