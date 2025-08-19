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Economia e Negócios

Mudanças no comando da Petrobras no Espírito Santo

Guilherme Sargenti está de saída da gerência geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo da Petrobras

Publicado em 19 de Agosto de 2025 às 10:06

Publicado em 

19 ago 2025 às 10:06
Edifício sede da Petrobras
Edifício sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Guilherme Sargenti está de saída da gerência geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo da Petrobras. O anúncio da troca de comando está sendo feito nesta terça-feira (19). O executivo, que ficou um ano no Estado, vai comandar uma das mais relevantes e antigas unidades da estatal: a da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. O indicado para assumir o comando da unidade capixaba, que também toma conta da parte Norte das operações do Rio de Janeiro, é Gilvan Lima de Amorim, atual Gerente Geral da Unidade Mero do Campo de Libra, na Bacia de Santos. O novo chefe, embora venha de São Paulo, conhece bem o Estado. Ele já foi gerente do Campo de Jubarte, o maior do Espírito Santo e um dos mais produtivos da história da Petrobras. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios - 19-08-25.mp3

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