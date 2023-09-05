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Economia e Negócios

Mercado imobiliário: Vitória "cria" novas áreas e mostra força para crescer

Ouça a participação e análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 10:40

Publicado em 

05 set 2023 às 10:40
Avenida Reta da Penha, em Vitória
Avenida Reta da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Vitória, considerada a "joia" da coroa imobiliária do Estado, está, diante da falta de espaços disponíveis, se reinventando. Há boas oportunidades, por exemplo, no eixo Enseada-Ilha de Santa Maria, no Centro, na Serafim Derenzi e no entorno do Aeroporto. Este é um dos temas em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho. O comentarista trouxe o assunto no terceiro e último episódio do videocast "Mercado imobiliário: é hora de entrar", sobre os rumos do mercado de imóveis do Espírito Santo, produzido por A Gazeta. Diante disso, como aproveitar as melhores oportunidades? Abdo conversou com Juarez Gustavo Soares, ex-presidente da Ademi e consultor do mercado, e Sandro Carlesso, ex-presidente da Ademi e diretor da Impacto Engenharia, sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 05-09-23.mp3

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