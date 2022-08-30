Mercado aquecido: condomínio logístico de R$ 300 milhões será lançado em Cariacica

Nesta edição do “Economia e Negócios”, Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a TX Negócios, empresa capixaba de soluções logísticas, a mineira RET, especializada em intermediação imobiliária, e a consultoria Múltipla estão viabilizando a construção de um condomínio logístico de grandes proporções na rodovia ES 080, próximo de Cariacica Sede. O Condomínio Imigrantes, em sua primeira fase, terá 200 mil m2 de área de armazenagem. Inicialmente serão investidos R$ 300 milhões. Ao final do projeto, estão previstas três fases, o aporte deve ultrapassar R$ 1 bi. Ouça a conversa completa!