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Economia e Negócios

Mercado aquecido: condomínio logístico de R$ 300 milhões será lançado em Cariacica

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 10:27

Publicado em 

30 ago 2022 às 10:27
BR-262 em Cariacica
Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do “Economia e Negócios”, Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a TX Negócios, empresa capixaba de soluções logísticas, a mineira RET, especializada em intermediação imobiliária, e a consultoria Múltipla estão viabilizando a construção de um condomínio logístico de grandes proporções na rodovia ES 080, próximo de Cariacica Sede. O Condomínio Imigrantes, em sua primeira fase, terá 200 mil m2 de área de armazenagem. Inicialmente serão investidos R$ 300 milhões. Ao final do projeto, estão previstas três fases, o aporte deve ultrapassar R$ 1 bi. Ouça a conversa completa!
Economia e Negócios - 30-08-22

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