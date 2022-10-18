Manato e Casagrande: como foi o encontro com o setor produtivo capixaba

Como previsto, a sabatina organizada pelo setor produtivo - ES em Ação, Federação da Agricultura e Pecuária, Fecomércio, Findes e Fetransportes - para ouvir os candidatos ao Palácio Anchieta, Renato Casagrande e Carlos Manato, teve como pano de fundo a manutenção da responsabilidade fiscal e dos avanços institucionais obtidos nas últimas duas décadas pelo Espírito Santo. Tema para Abdo Filho, nesta edição do “Economia e Negócios”.
Primeiro a falar, Manato tentou o tempo todo passar a imagem de um candidato mais leve, ponderado e de diálogo. "Não sei do que vocês estão com medo, não há motivos para isso. Vocês serão ouvidos o tempo todo, o diálogo estará permanentemente aberto". Ele aproveitou para apresentar, com o objetivo de passar credibilidade ao mercado, alguns nomes que, segundo ele, já estão certos em seu secretariado em caso de vitória no próximo dia 30: Aridelmo Teixeira (sócio da Fucape, ex-presidente do ES em Ação e candidato derrotado ao governo pelo Novo) para a Fazenda e João Luiz Lani (professor da Universidade Federal de Viçosa) para o Meio Ambiente. O economista Arilton Teixeira, irmão de Aridelmo, também foi citado por Manato.
Casagrande veio decidido a construir uma barreira de contenção. Para isso, chamou a campo seu candidato a vice-governador Ricardo Ferraço, que andava meio sumido na campanha e que goza de grande prestígio junto ao PIB capixaba. Ricardo subiu ao palco e falou por quase dez minutos. Assim como Casagrande, sempre que pôde ele lembrou dos tempos sombrios vividos pelo Estado na década de 90 e início dos anos 2000. Ouça a análise completa de nosso comentarista.
Economia e Negócios -18-10-22