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Economia e Negócios

Maior condomínio logístico do ES é lançado em área da Heringer, em Viana

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 21 de Março de 2023 às 10:48

Publicado em 

21 mar 2023 às 10:48
Área onde será construído o Loteamento Logístico Industrial Via Brasil Park, em Viana
Área onde será construído o Loteamento Logístico Industrial Via Brasil Park, em Viana Crédito: Fernando Madeira
Acontece nesta nesta terça-feira (21), em Viana, o lançamento do Via Brasil Park. Um condomínio voltado para logística e indústria que, na sua primeira fase, terá 2 milhões de m². Trata-se da maior estrutura desse tipo do Espírito Santo (há espaço para chegar a 8 milhões de m²). O empreendimento vai ocupar um pedaço da Fazenda da Heringer, área estratégica por ficar bem próxima das BRs 101 e 262, da futura Estrada de Ferro 118 (que ligará o Espírito Santo ao Rio) e cortada por gasodutos. Tema para análise do comentarista Abdo Filho, nesta edição do "Economia e Negócios". 
Economia e Negócios - 21-03-23.mp3
O projeto possui 91 lotes distribuídos em 28 quadras. A implantação da infraestrutura básica de saneamento, drenagem, energia e equipamento viário demandará um investimento inicial de R$ 50 milhões. O valor geral de vendas deve chegar aos R$ 200 milhões. Os investimentos que virão depois ainda não foram estimados porque depende do tipo de empreendimento que será instalado. A expectativa é que, depois de consolidado, o Via Brasil Park gere 5 mil empregos diretos.

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