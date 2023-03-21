Maior condomínio logístico do ES é lançado em área da Heringer, em Viana

Acontece nesta nesta terça-feira (21), em Viana, o lançamento do Via Brasil Park. Um condomínio voltado para logística e indústria que, na sua primeira fase, terá 2 milhões de m². Trata-se da maior estrutura desse tipo do Espírito Santo (há espaço para chegar a 8 milhões de m²). O empreendimento vai ocupar um pedaço da Fazenda da Heringer, área estratégica por ficar bem próxima das BRs 101 e 262, da futura Estrada de Ferro 118 (que ligará o Espírito Santo ao Rio) e cortada por gasodutos. Tema para análise do comentarista Abdo Filho, nesta edição do "Economia e Negócios".