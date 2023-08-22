Juros baixos e volta do crescimento: para onde vai o mercado imobiliário no ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque os rumos do mercado imobiliário no Espírito Santo. Ele conversou com Alexandre Schubert de Azevedo, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi) e sócio da VTO Polos Empresariais, e Paulo Henrique Corrêa, sócio da Valor Investimentos, sobre o assunto. Este também é um dos destaques do primeiro episódio do videocast de A Gazeta, "Mercado imobiliário: é hora de entrar". Outro destaque da conversa de hoje é que a repactuação do contrato de concessão do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo está a pleno vapor e vem sendo tratada em total segredo pelas partes – Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), Ministério dos Transportes e EcoRodovias.