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Economia e Negócios

Investimentos municipais batem recorde histórico no ES; entenda

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 12 de Agosto de 2025 às 10:41

Publicado em 

12 ago 2025 às 10:41
Finanças, investimentos, dinheiro, planejamento financeiro
Finanças, investimentos, dinheiro, planejamento financeiro Crédito: Divulgação
Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que os 78 municípios do Espírito Santo investiram, em 2024, R$ 4,408 bilhões. Trata-se do maior valor da série histórica, iniciada em 1998, quando começou a ser publicado o anuário Finanças dos Municípios Capixabas. 
Mantendo a posição conquistada no final de década passada, a Serra foi a cidade que mais investiu no Espírito Santo: R$ 717,9 milhões. Vitória aparece na sequência, com R$ 558,8 milhões, seguida por Cariacica (R$ 299,3 milhões), Vila Velha (R$ 294,2 milhões) e Presidente Kennedy (R$ 267,9 milhões). A Capital, que, em 2022, ficou atrás municípios com arrecadações muito menores, casos de Vila Velha e Cariacica, ganhou ritmo de 2023 para cá e, agora, está mais perto da Serra. Importante destacar que Vitória tem a maior arrecadação entre as cidades do Estado: R$ 3,34 bilhões. A Serra arrecadou R$ 2,88 bi e Vila Velha R$ 2,2 bi. Ouça a conversa completa!
CBN - ECONOMIA E NEGÓCIOS - 12-08-25

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