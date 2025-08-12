Investimentos municipais batem recorde histórico no ES; entenda

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que os 78 municípios do Espírito Santo investiram, em 2024, R$ 4,408 bilhões. Trata-se do maior valor da série histórica, iniciada em 1998, quando começou a ser publicado o anuário Finanças dos Municípios Capixabas.

Mantendo a posição conquistada no final de década passada, a Serra foi a cidade que mais investiu no Espírito Santo: R$ 717,9 milhões. Vitória aparece na sequência, com R$ 558,8 milhões, seguida por Cariacica (R$ 299,3 milhões), Vila Velha (R$ 294,2 milhões) e Presidente Kennedy (R$ 267,9 milhões). A Capital, que, em 2022, ficou atrás municípios com arrecadações muito menores, casos de Vila Velha e Cariacica, ganhou ritmo de 2023 para cá e, agora, está mais perto da Serra. Importante destacar que Vitória tem a maior arrecadação entre as cidades do Estado: R$ 3,34 bilhões. A Serra arrecadou R$ 2,88 bi e Vila Velha R$ 2,2 bi. Ouça a conversa completa!