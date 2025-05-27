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Economia e Negócios

Indústria de base do ES se prepara para nova onda de expansão

Ouça análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 27 de Maio de 2025 às 11:06

Publicado em 

27 mai 2025 às 11:06
Linha de produção da Imetame, em Aracruz
Linha de produção da Imetame, em Aracruz Crédito: Abdo Filho
Nesta edição de Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho destaca os motivos que estão levando a indústria de base do Espírito Santo, grande fornecedora dos demais segmentos industriais, a se preparar para uma onda de forte expansão. Empresas como Estel e Imetame estão realizando grandes investimentos para aumentar a linha de produção de peças para fornecimento de empresas de papel e celulose, setores siderúrgicos e de bioenergia, e para as indústrias do petróleo e de mineração. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 27-05-25.mp3

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