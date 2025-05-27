Indústria de base do ES se prepara para nova onda de expansão

Nesta edição de Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho destaca os motivos que estão levando a indústria de base do Espírito Santo, grande fornecedora dos demais segmentos industriais, a se preparar para uma onda de forte expansão. Empresas como Estel e Imetame estão realizando grandes investimentos para aumentar a linha de produção de peças para fornecimento de empresas de papel e celulose, setores siderúrgicos e de bioenergia, e para as indústrias do petróleo e de mineração. Ouça a conversa completa!