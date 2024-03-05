Indefinição na presidência da Vale trava pautas importantes para o ES

A novela que virou a sucessão de Eduardo Bartolomeo no comando da Vale definitivamente não se trata apenas de um debate de cúpula. Aliás, muito pelo contrário. Pelo menos dois temas para lá de relevantes - social e economicamente - para o Espírito Santo estão travados por causa da indefinição que tomou conta do Conselho de Administração de uma das maiores mineradoras do mundo: o acordo referente à tragédia da Samarco (Vale e BHP são as donas) e a construção do primeiro trecho da Ferrovia Vitória-Rio. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho.