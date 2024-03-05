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Indefinição na presidência da Vale trava pautas importantes para o ES

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 05 de Março de 2024 às 10:36

Publicado em 

05 mar 2024 às 10:36
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018
A novela que virou a sucessão de Eduardo Bartolomeo no comando da Vale definitivamente não se trata apenas de um debate de cúpula. Aliás, muito pelo contrário. Pelo menos dois temas para lá de relevantes - social e economicamente - para o Espírito Santo estão travados por causa da indefinição que tomou conta do Conselho de Administração de uma das maiores mineradoras do mundo: o acordo referente à tragédia da Samarco (Vale e BHP são as donas) e a construção do primeiro trecho da Ferrovia Vitória-Rio. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho. 
CBN - ECONOMIA E NEGÓCIOS - 05-03-24

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