Importação de carros: empresários e Receita Federal costuram saída para gargalos

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a Receita Federal deve autorizar, nas próximas semanas, a armazenagem de veículos importados em locais não alfandegados. "É uma medida extraordinária, com prazo de validade de seis meses e sem possibilidade de prorrogação. Foi a saída costurada por empresários do comércio exterior capixaba e o Fisco para dar uma solução ao gargalo que virou a importação de carros pelo Estado e dar fluidez ao processo, que está congestionado desde o final do ano passado. A decisão vem sendo negociada há alguns meses e deve ser oficializada ainda em junho", explica.