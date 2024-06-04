Importação de carros: empresários e Receita Federal costuram saída para gargalos

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a Receita Federal deve autorizar, nas próximas semanas, a armazenagem de veículos importados em locais não alfandegados. "É uma medida extraordinária, com prazo de validade de seis meses e sem possibilidade de prorrogação. Foi a saída costurada por empresários do comércio exterior capixaba e o Fisco para dar uma solução ao gargalo que virou a importação de carros pelo Estado e dar fluidez ao processo, que está congestionado desde o final do ano passado. A decisão vem sendo negociada há alguns meses e deve ser oficializada ainda em junho", explica.
Toda importação ou exportação tem que passar por um recinto alfandegado, local controlado pela Receita Federal para ser desembaraçado. Uma série de requisitos de controle e segurança precisam ser cumpridos para que a área seja considerada alfandegada. Tudo é fiscalizado pela Alfândega. Diante do forte aumento da importação de carros elétricos - o Espírito Santo é a principal porta de entrada brasileira -, por causa do crescimento da demanda interna e porque os impostos brasileiros em cima dos elétricos estão subindo de maneira escalonada, o envio de veículos explodiu nos últimos meses, provocando o sufocamento da estrutura. Apenas no primeiro trimestre de 2024, mais de 43 mil veículos foram importados pelo Estado. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 04-06-24.mp3