Gigante HBR tem projeto de R$ 2,5 bi para montar aviões de carga no ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que a HBR Aviação, maior empresa de manutenção e montagem de aeronaves do Brasil, quer montar uma planta para a conversão de aeronaves de passageiros em aviões de carga em Linhares, ao lado do aeroporto da cidade. É uma espécie de estaleiro de aviões. Eles estão de olho em uma demanda cada vez maior por parte das empresas de e-commerce. Trata-se de um investimento de R$ 2,5 bilhões que abrirá 2 mil vagas de empregos diretos e 10 mil postos indiretos. A expectativa dos executivos da HBR, que estiveram no Espírito Santo esta semana, é fechar as tratativas ainda em 2024 e iniciar a operação em 2027. Ouça a conversa completa!