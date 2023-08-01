Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Ferrovia Vitória-Rio em pauta com ministro dos Transportes

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 10:59

Publicado em 

01 ago 2023 às 10:59
Nova ferrovia vai conectar EFVM (Santa Leopoldina) a Anchieta
Nova ferrovia vai conectar EFVM (Santa Leopoldina) a Anchieta Crédito: Vale/Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que nesta quarta-feira (02), o governador Renato Casagrande estará em Brasília para uma agenda com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Um dos temas da conversa é a ferrovia Vitória-Rio. A Vale tem o compromisso de entregar pronto o trecho entre Santa Leopoldina e Ubu, em Anchieta. A expectativa é de obra esteja pronta até 2030. Essa primeira parte, cuja viabilidade econômica está escorada na operação da Samarco, ao que parece, está encaminhada. A questão é o que será feito daí para frente. A Vale, a pedido do governo do Espírito Santo, se comprometeu a fornecer o projeto de engenharia e todos os estudos ambientais do trecho entre Anchieta e Presidente Kennedy.
CBN - Economia e Negócios - 01-08-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados