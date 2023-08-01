Ferrovia Vitória-Rio em pauta com ministro dos Transportes

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que nesta quarta-feira (02), o governador Renato Casagrande estará em Brasília para uma agenda com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Um dos temas da conversa é a ferrovia Vitória-Rio. A Vale tem o compromisso de entregar pronto o trecho entre Santa Leopoldina e Ubu, em Anchieta. A expectativa é de obra esteja pronta até 2030. Essa primeira parte, cuja viabilidade econômica está escorada na operação da Samarco, ao que parece, está encaminhada. A questão é o que será feito daí para frente. A Vale, a pedido do governo do Espírito Santo, se comprometeu a fornecer o projeto de engenharia e todos os estudos ambientais do trecho entre Anchieta e Presidente Kennedy.