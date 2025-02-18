Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Feira de rochas leva expositores do ES para São Paulo

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 10:55

Publicado em 

18 fev 2025 às 10:55
Vitória Stone Fair
Vitória Stone Fair, feira do seguimento de mármores e granitos, no Pavilhão de Exposições de Carapina, Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
Entre os dias 18 e 20 de fevereiro, o Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, em São Paulo, recebe a primeira edição da Marmomac Brazil, uma feira de rochas considerada uma das mais importantes no segmento de pedras naturais. Com cerca de 200 expositores, o evento promete atrair visitantes de todo o mundo. O Espírito Santo, é claro, marca uma presença de peso na exposição. É este o destaque do comentarista Abdo Filho no quadro Economia e Negócios. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 18-02-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional
Helicópter do Notaer e Bombeiros foram acionados para resgate na Pedra do Frade e a Freira, em Vargem Alta
Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES
​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados