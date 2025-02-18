Feira de rochas leva expositores do ES para São Paulo

Entre os dias 18 e 20 de fevereiro, o Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, em São Paulo, recebe a primeira edição da Marmomac Brazil, uma feira de rochas considerada uma das mais importantes no segmento de pedras naturais. Com cerca de 200 expositores, o evento promete atrair visitantes de todo o mundo. O Espírito Santo, é claro, marca uma presença de peso na exposição. É este o destaque do comentarista Abdo Filho no quadro Economia e Negócios. Ouça a conversa completa!