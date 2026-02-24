Fábrica da GWM no Espírito Santo terá investimento estimado em R$ 5 bilhões

Nesta edição do Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho fala dos próximos passos para a instalação da fábrica da GWM no Espírito Santo. Na manhã desta terça-feira (24), executivos da alta cúpula da GWM (Great Wall Motors), maior montadora privada de automóveis da China, estarão no Palácio Anchieta para apresentar os detalhes do investimento que será desenvolvido em Aracruz, Norte do Espírito Santo. O empreendimento ficará em um terreno de quase 2 milhões de metros quadrados, desapropriado, no final de janeiro, pelo governo do Estado, bem ao lado dos projetos portuários de Barra do Riacho. A linha de produção de carros elétricos e híbridos que a GWM planeja para Aracruz tem potência para mexer com as bases da economia capixaba. Trata-se de um investimento que deve ficar na casa dos R$ 5 bilhões e que sairá do papel, de maneira faseada, até o começo da próxima década. Não será uma montadora de automóveis (que traz as peças de várias partes do planeta e monta aqui), mas uma fabricante: grande parte das peças, componentes e insumos serão feitos em solo capixaba.