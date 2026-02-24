Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Fábrica da GWM no Espírito Santo terá investimento estimado em R$ 5 bilhões

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 24 de Fevereiro de 2026 às 11:10

Publicado em 

24 fev 2026 às 11:10
GWM Ora 03, carro elétrico com lançamento no Brasil
GWM Ora 03, lançamento no Brasil Crédito: Divulgação/GWM
Nesta edição do Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho fala dos próximos passos para a instalação da fábrica da GWM no Espírito Santo. Na manhã desta terça-feira (24), executivos da alta cúpula da GWM (Great Wall Motors), maior montadora privada de automóveis da China, estarão no Palácio Anchieta para apresentar os detalhes do investimento que será desenvolvido em Aracruz, Norte do Espírito Santo. O empreendimento ficará em um terreno de quase 2 milhões de metros quadrados, desapropriado, no final de janeiro, pelo governo do Estado, bem ao lado dos projetos portuários de Barra do Riacho. A linha de produção de carros elétricos e híbridos que a GWM planeja para Aracruz tem potência para mexer com as bases da economia capixaba. Trata-se de um investimento que deve ficar na casa dos R$ 5 bilhões e que sairá do papel, de maneira faseada, até o começo da próxima década. Não será uma montadora de automóveis (que traz as peças de várias partes do planeta e monta aqui), mas uma fabricante: grande parte das peças, componentes e insumos serão feitos em solo capixaba. 
CBN - Economia e Negócios -24-02-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados