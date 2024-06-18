Estados discutem ICMS para compras no exterior: qual é a posição do ES?

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda (Comsefaz) está analisando a possibilidade de um aumento unificado da alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as compras feitas em sites fora do Brasil. Hoje, está em 17%. O debate não é novo, mas ganhou força depois de o Congresso Nacional aprovar o Imposto de Importação, federal, de 20% para encomendas abaixo de US$ 50. Antes elas eram isentas. O ICMS, que é estadual, já é cobrado nessas transações de menor preço. Ouça a análise.