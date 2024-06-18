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Economia e Negócios

Estados discutem ICMS para compras no exterior: qual é a posição do ES?

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 10:24

Publicado em 

18 jun 2024 às 10:24
Governo do Estado abre mão de até 90% do ICMS de acordo com o benefício concedido a empresas por meio dos programas de incentivos fiscais
Dinheiro Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda (Comsefaz) está analisando a possibilidade de um aumento unificado da alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as compras feitas em sites fora do Brasil. Hoje, está em 17%. O debate não é novo, mas ganhou força depois de o Congresso Nacional aprovar o Imposto de Importação, federal, de 20% para encomendas abaixo de US$ 50. Antes elas eram isentas. O ICMS, que é estadual, já é cobrado nessas transações de menor preço. Ouça a análise. 
CBN - Economia e Negócios -18-06-24.mp3

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