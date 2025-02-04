Espírito Santo tem o maior volume de exportação de café da sua história

Nesta edição do Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que as exportações de café pelos portos do Espírito Santo, em todo o ano de 2024, chegaram a 8.360.636 sacas de 60 quilos. Volume 1,21% acima do recorde que perdurava desde 2002. O boom de vendas do café conilon, iniciado no segundo semestre de 2023 por causa de quebras de safras na Ásia e problemas na logística mundial, empurraram esses números históricos. De acordo com os dados compilados pelo Centro do Comércio de Café de Vitória, 84% do total foram de conilon. Na sequência vieram o arábica (754 mil sacas) e o solúvel (571 mil). Foram exportados 61% a mais de café do que em 2023, sendo 75% a mais de conilon, 10% a mais de café arábica e 14% a mais de café solúvel.
O ano de 2024 vai ficar marcado na história por um outro fator: os preços também bateram recordes, ou seja, a combinação perfeita. A receita total das exportações ficou em US$ 1,809 bilhão, um crescimento de 119% em relação ao ano de 2023, quando foram anotados US$ 824 milhões em divisas. O preço médio do café em 2024 foi de US$ 216 por saca, contra US$ 158 em 2023, alta de 37%. O conilon teve a maior elevação de preços, de 43%, chegando a US$ 211. O arábica ficou em US$ 264 dólares (+26%) e o solúvel em US$ 214 (+23%). Ouça conversa completa!
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